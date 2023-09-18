Как сохранить продукты свежими, если внезапно выключили свет: неожиданный лайфхак

В случае массовых отключений электричества в результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры в Украине сохранение пищи может стать проблемой. Однако есть неожиданный лайфхак, который поможет вам держать свежую пищу даже без электроснабжения, и это касается использования стиральной машины.

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Согласно советам издания SlashGear, вы можете использовать стиральную машину для хранения пищи. Принцип прост: заполните барабан стиральной машины льдом и разместите на нем продукты. Металлический барабан поможет удерживать прохладу, и таким образом еда останется свежей дольше, чем в холодильнике.

Кроме того, стиральная машина также поможет вам решить проблему с излишней водой после таяния льда. Машинка может автоматически откачивать воду и выводить ее в канализацию.

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Этот лайфхак особенно эффективен для тех, у кого прачечная расположена в подвале и находится в прохладном помещении. В таком случае она способна удерживать прохладу еще дольше, что делает ее идеальным импровизированным средством хранения при отключении электроснабжения.

Напомним, в Украине возможны повторные атаки окупантов на энергосистему осенью. Операторы систем распределения подготовили графики отключений света.

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