Як ставити тарілку в мікрохвильовку, щоб їжа нагрілась рівномірно

Як ставити тарілку в мікрохвильову піч, щоб їжа нагрілась рівномірно

Якщо вам знайома ситуація, коли після мікрохвильовки розігрілась лише частина страви, скористуйтесь цією порадою.

Мікрохвильова піч стала обов'язковим атрибутом майже на кожній кухні. Вона дозволяє швидко розігріти їжу без зайвих зусиль. Однак, нерідко буває так, що розігріваючий страву в мікрохвильовці, теплою вона стає лише в деяких місцях, а на дні може взагалі залишитись холодною.

Одразу слід вас заспокоїти – це не пов'язано з несправністю побутової техніки. Як пише портал prostoway – ви просто не там ставите тарілку, тому їжа не встигає нагрітися.

Скоріш за все, ви ставите тарілку прямо по центру мікрохвильової печі, з думкою, що така позиція допоможе прогріти страву рівномірно і з усіх боків. Але ця думка помилкова, в чому ви могли переконатись вже не раз.

Насправді ж тарілку з їжею слід ставити ближче до краю скляної підставки мікрохвильовки, у такому положенні вона прокручуватиметься краще і прогріватиметься більш рівномірно.

Далеко не всі знають про цей нюанс користування мікрохвильовою пічкою, спробуйте, та переконайтесь.

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