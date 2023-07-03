Як прати білі шкарпетки, щоб вони не втрачали колір та не зберігали запах поту

Як випрати білі шкарпетки, щоб повернути їм колір і позбутися запаху поту

Світлий одяг швидко може стати брудним, і часте прання може погіршити його стан. Білі шкарпетки, зокрема, втрачають свій колір вже після першого використання. Тому багато людей купують багато пар шкарпеток, усвідомлюючи, що вони швидко забрудняться. Але є кілька порад, які допоможуть впоратися з цим проблемою.

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Один зі способів відновити яскраво-білий колір білих шкарпеток – використання таблетки для посудомийної машини. Спочатку розчиніть таблетку у теплій воді, а потім занурте брудні шкарпетки в цей розчин на протязі принаймні 30 хвилин (час залежить від типу плями). Після цього можна закинути шкарпетки в пральну машину або випрати їх вручну.

Іншим ефективним методом боротьби зі стійким брудом є використання відбілювача. Розведіть відбілювач у воді і занурте шкарпетки в цей розчин на 5-6 годин. Потім ретельно прополощіть їх. Будьте уважні і прочитайте інструкцію на етикетці відбілювача перед використанням.

Важливо зауважити, що метод з відбілювачем слід використовувати тільки для білого одягу, оскільки ця процедура може погіршити стан одягу інших кольорів.

Оцет є незамінним помічником у боротьбі з брудом і неприємним запахом. Розчиніть одну чайну ложку оцту в одному літрі теплої води і занурте шкарпетки в цей розчин. Залиште їх протягом 30 хвилин, а потім виперіть у пральній машинці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відбілити брудні шкарпетки без прання.

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