Як зварити суперчервоний борщ: покладіть один секретний інгредієнт (відео)

Український борщ має бути густим та червоним. Колір борщу часто не вдається й страва має не такий привабливий вигляд.

Щоб страва не була "блідою", є один секретний інгредієнт, який досвідчені кухарі додають під час варіння борщу. Він стабілізує колір і борщ буде суперчервоним.

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Як зазначають автори каналу "Наші бесаги", бурякові пігменти люблять кислоту і в ній ці пігменти краще проявляються і тримають колір в борщі.

Тому під час варіння борщу варто додавати, або натертий помідор, або трохи лимонного соку. Можна додати лимонну кислоту, або оцет. Однак, краще за все додавати квашений помідор.

Цей інгредієнт додають до засмажки, яку вливають у борщ наприкінці приготування. Помідор чистять від шкірки й натирають на терці. Потім викладають у сковорідку, де ви засмажуєте для борщу цибулю, моркву та буряк.

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