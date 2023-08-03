Як вберегти смартфон від спеки, щоб він довше тримав заряд: 5 корисних лайфхаків

Що робити, щоб телефон повільніше розряджався під час спеки

У ситуаціях, коли смартфону загрожує повне розрядження, енергозберігаючі лайфхаки можуть стати справжнім порятунком. Якщо хочете дізнатись, як вберегти телефон від спеки та швидкої розрядки, читайте наш матеріал.

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Як пише РБК, для того, щоб продовжити роботу ґаджета на мінімальному заряді, слід дотримуватись кількох простих порад:

Знизьте яскравість екрана та рівень звуку, оскільки це допоможе зберегти батарею. Встановлення темного фону на робочий стіл і автоматичне регулювання освітлення екрана до 10-30% знижать витрати енергії. Включіть режим енергозаощадження або екстремальної енергоекономії, якщо ваш смартфон таку функцію підтримує. Цей режим вимикає більшість функцій, дозволяючи протримати телефон при низькому заряді. Вимикайте Wi-Fi, Bluetooth, NFC та мобільний інтернет, якщо вони не потрібні. Ці функції споживають багато енергії, навіть коли ви не користуєтесь ними. Завжди закривайте додатки після завершення роботи з ними, оскільки відкриті додатки продовжують споживати енергію, навіть якщо ви не взаємодієте з ними. Уникайте перегрівання смартфона, оскільки це негативно впливає на батарею. Не залишайте телефон біля джерел тепла або на прямому сонячному світлі. Оптимальна температура для використання пристрою - 16-22 градуси. Також слід уникати низьких температур, оскільки вони також можуть негативно впливати на акумулятор.

Нагадаємо, ми вже писали, чому телефон може вибухнути.

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