Как уберечь смартфон от жары, чтобы он дольше держал заряд: 5 полезных лайфхаков

В ситуациях, когда смартфону грозит полная разрядка, энергосберегающие лайфхаки могут стать настоящим спасением. Если вы хотите узнать, как уберечь телефон от жары и быстрой разрядки, читайте наш материал.

Читайте также: Как нельзя заряжать мобильный телефон, чтобы он прослужил как можно дольше

Как пишет РБК, для того, чтобы продолжить работу гаджета на минимальном заряде, следует придерживаться нескольких простых советов:

Снизьте яркость экрана и уровень звука, поскольку это поможет сохранить батарею. Установка темного фона на рабочий стол и автоматическая регулировка освещения экрана до 10-30% снизят расход энергии. Включите режим энергосбережения или экстремальной энергоэкономии, если ваш смартфон поддерживает такую функцию. Этот режим отключает большинство функций, позволяя продержать телефон при низком заряде. Выключайте Wi-Fi, Bluetooth, NFC и мобильный интернет, если они не требуются. Эти функции потребляют много энергии, даже если вы не пользуетесь ими. Всегда закрывайте приложения после завершения работы с ними, поскольку открытые приложения продолжают потреблять энергию, даже если вы не взаимодействуете с ними. Избегайте перегрева смартфона, поскольку это отрицательно влияет на батарею. Не оставляйте телефон рядом с источниками тепла или на прямом солнечном свете. Оптимальная температура для использования устройства – 16-22 градуса. Следует также избегать низких температур, поскольку они также могут негативно влиять на аккумулятор.

Напомним, мы уже писали, почему телефон может взорваться.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!