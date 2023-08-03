Як вберегти важкодоступні місця на кухні від нальоту та жиру: простий відео-лайфхак

Що зробити, щоб важкодоступні місця на кухні не забруднювалися жиром

Під час прибирання кухні іноді можуть виникати особливі проблеми з чистотою важкодоступних місць. Однак, фанатка прибирання, Джессіка, розповіла про хитрий спосіб, який вона успішно використовує для утримання цих місць від бруду.

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Вона поділилася своїм "газетним методом" на відео, яке вона опублікувала в TikTok. У ролику під назвою "Три кухонні хитрощі, які вам сподобаються", Джессіка поділилася двома іншими порадами щодо прибирання кухні.

Вона порекомендувала використовувати дитячу олію для збереження блиску поверхонь з нержавіючої сталі, а також додавати ароматизовані ватні кульки до дна контейнерів.

Однак основний трюк полягав у вистеленні високих стелажів газетами. Це допомагає зібрати пил і уникнути накопичення жиру на тих поверхнях, які можуть бути важкодоступними через їх розташування близько до місць приготування їжі.

У відео Джессіка показує, як вона бере старі газети та розміщує їх на верхніх кухонних шафах, які раніше можливо не очищалися через важкість досягти їх. Цей прийом дозволяє підтримувати ці поверхні в чистоті шляхом заміни газет регулярно, а також допомагає забути про ці місця і не витрачати зайвий час на їх чищення.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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