Як видалити плями від відбілювача з одягу: лайфхак з алкоголем

Незначний недбалий рух і крапля відбілювача можуть залишити неприємну пляму на вашому улюбленому одязі. Багато з нас вважають, що цей процес є незворотним, і їм доводиться прощатися з улюбленою річчю. Однак, є кілька доступних методів, які допоможуть видалити плями відбілювача з одягу.

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Відбілювач використовується для дезінфекції, відбілювання та видалення плям з одягу та поверхонь. Але і сам він може залишити пляму на тканині. Якщо ви зіткнулися з такою ситуацією, вам потрібно діяти швидко і спробувати один із наступних трьох методів:

Змішайте половину склянки 70-градусного спирту з білим оцтом. Налийте отриманий розчин на пляму і протріть м'якою тканиною, уникаючи втирання. Потім виперіть річ у пральній машині при температурі 30 градусів. Можливо, знадобиться повторити цей процес кілька разів для досягнення бажаного результату; Якщо ви маєте в домі горілку або джин, використовуйте їх для видалення плями. Для цього речовина повинна бути вологою, а пляма не повинна повністю висохнути. Просто налийте значну кількість алкоголю прямо на пляму. Знову ж таки, не намагайтеся потерти її, оскільки це може призвести до збільшення плями; Використовуйте перкарбонат натрію (кисневий порошок), який можна придбати у спеціалізованих магазинах для догляду за будинком. Спочатку обробіть пляму відбілювача лимонним соком, а потім протріть її за допомогою бавовняної тканини. Після цього додайте дві столові ложки перкарбонату натрію в кошик пральної машини. Якщо тканина дозволяє, запустіть цикл прання при температурі 40 градусів. У випадку делікатних тканин, рекомендується прати при температурі 30 градусів, і пляма легко зникне.

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