Як доглядати за волоссям влітку: топ-6 порад для красивої зачіски

Літо – дуже нелегкий період для нашого волосся. Вплив сонця, моря та сухого вітру є згубним для нього. UaPortal підкаже, як зберегти красу волосся у цих непростих умовах.

Бережіть волосся від ультрафіолету

Візьміть за звичку одягати головний убір влітку. Це захистить вас від сонячного удару, а волосся від псування. Також не зайвим буде використання захисних спреїв.

Використовуйте термозахист

Він захистить волосся від надлишкового тепла. Також не вкладайте у спеку волосся стайлером чи вирівнювачем.

Читайте також: Ці кольори додадуть років: як краще не фарбувати волосся

Мийте голову частіше

Шкіра голови в спеку пітніє більше, волосся стає брудним швидше. Тому варто мити голову частіше. Обирайте м’які шампуні.

Зволожуйте волосся

Щоб волосся не стало сухим та ламким, використовуйте додаткове зволоження: маски, бальзами чи пілінги.

Використовуйте природні засоби

Натуральні олії – кокосова, арганова,каріте, сік алое будуть живити волосся та захистять його від сухості. Перед купанням в морі наносьте їх на волосся – це захистить від морської води.

Не фарбуйтесь

Фарбування робить волосся ще більш ламким та вразливим, тому, за можливості, уникайте використання фарб влітку. Особливо це стосується перефарбування у блонд.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!