Как ухаживать за волосами летом: топ-6 советов для красивой прически

Лето – очень нелегкий период для наших волос. Влияние солнца, моря и сухого ветра губительно для него. UaPortal подскажет, как сохранить красоту волос в этих сложных условиях.

Берегите волосы от ультрафиолета

Возьмите за привычку одевать головной убор летом. Это защитит вас от солнечного удара, и не испортит волосы. Также не лишним будет использование защитных спреев.

Используйте термозащиту

Она защитит волосы от избыточного тепла. Также не укладывайте в жару волосы стайлером или выравнивателем.

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Мойте голову чаще

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Кожа головы в жару потеет больше, волосы становятся грязными быстрее. Поэтому следует мыть голову чаще. Выбирайте мягкие шампуни.

Увлажняйте волосы

Чтобы волосы не стали сухими и ломкими, используйте дополнительное увлажнение: маски, бальзамы или пилинги.

Используйте природные средства

Натуральные масла – кокосовое, аргановое, карите, сок алоэ будут питать волосы и защитят их от сухости. Перед купанием в море наносите их на волосы – это защитит от морской воды.

Не красьтесь

Покраска делает волосы еще более ломкими и уязвимыми, поэтому, по возможности, избегайте использования красок летом. Особенно это касается перекрашивания в блонд.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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