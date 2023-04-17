Эти цвета прибавят лет: как лучше не красить волосы

Какой цвет волос старит – стилисты назвали цвета, в которые лучше не красить волосы

Иногда желание изменить прическу или цвет волос могут обернуться трагедией. Поскольку в этих важных делах следует учитывать особенности конкретной внешности.

Однако некоторые оттенки существенно прибавляют лет и делают постарше. UAportal рассказывает, каких цветов волосы следует избегать.

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Серебристо-белый или пепельный

Этот цвет очень близок к натуральной седине, поэтому легко подчеркивает проблемные участки кожи. Чаще такой цвет подходит только девушкам с выразительными чертами лица, четкой линией челюсти и темными глазами.

Какой цвет волос старит - как покрасить волосы, чтобы выглядеть моложе

Темный черный и коричневый

Любые очень темные оттенки подчеркивают темные круги, пигментные пятна, морщины и другие проблемы.

Стилисты советуют: чем вы старше, тем светлее должен быть цвет ваших волос. Поэтому можете смело добавлять несколько светлых прядей или совершить переход от корней к кончикам.

Какой цвет волос старит - как покрасить волосы, чтобы выглядеть моложе

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Контрастная молота

Контрастная молота уже давно вышла из моды, еще и может прибавлять много лет. Техника дешевит, поэтому лучше отдать предпочтение шатуну или балаяжу.

Какой цвет волос старит - как покрасить волосы, чтобы выглядеть моложе

Красные волосы

Красные оттенки легко подчеркивают проблемные места вашей кожи. Например, делают более отчетливыми пигментные пятна, сыпь или купероз.

Очень яркие оттенки могут сделать образ дешевым и слишком театральным. Если хотите покрасить волосы в красный, лучше выбрать более естественный цвет, например рыжий или медный.

Какой цвет волос старит - как покрасить волосы, чтобы выглядеть моложе

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Напомним, что в 2023 году особенно актуальны будут короткие стрижки. Такие прически выглядят эффектно и создают акцент в общем образе.

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