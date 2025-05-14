Як українським пенсіонерам отримувати виплати, перебуваючи за кордоном: подробиці

Після початку повномасштабного вторгнення український уряд прийняв закон, який надає можливість пенсіонерам отримувати виплати навіть за межами країни. Грошове забезпечення можна перераховувати на рахунок у будь-якому українському банку.

З 20 березня для українців, які перебувають за кордоном, було полегшено процедуру отримання пенсій, Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на Пенсійний фонд України.

Тепер пенсіонери мають змогу отримувати свої виплати на рахунок у будь-якому українському банку, але за умови проходження особистої ідентифікації. Це необхідно для підтвердження факту, що пенсіонер, який перебуває за кордоном, живий і самостійно користується коштами зі своєї банківської картки.

Методи проходження ідентифікації:

Особисто звернутися до найближчої консульської установи України, отримати відповідний документ, після чого скласти заяву у довільній формі щодо продовження виплати пенсії та надіслати її разом із документом поштою до територіального органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації.

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Виконати авторизацію у персональному кабінеті Пенсійного фонду України через сервіс "Дія.Підпис" у дистанційному режимі.

Пройти ідентифікацію за допомогою відеозв’язку через один із доступних месенджерів або платформ: Google Meet, Zoom, Signal, Skype, Telegram, Viber чи WhatsApp.

Які документи потрібні:

паспорт громадянина України;

довідка з ідентифікаційним кодом;

трудова книжка або інші документи, що підтверджують трудовий стаж;

документи про пільговий характер роботи (у разі оформлення пільгової пенсії);

довідка про заробітну плату за будь-які 5 років до 30 червня 2000 року (за бажанням);

документ, що підтверджує особливий статус особи (за наявності);

свідоцтво про шлюб (у разі зміни прізвища).

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Як отримати пенсійні виплати за кордоном вперше

Громадяни України, які досягли пенсійного віку перебуваючи за кордоном, мають можливість подати заявку на призначення пенсії онлайн через електронний портал Пенсійного фонду України.

Послідовність подачі заявки:

Авторизуйтеся у своєму особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Відкрийте розділ "Подання заяви на призначення пенсії". Заповніть форму, вказавши особисті дані, адресу, інформацію з документів, що посвідчують особу, а також контактні відомості. Додайте скановані копії необхідних документів. Підпишіть заяву КЕПом та відправте її в електронному форматі до Пенсійного фонду.

Після подання, заява розглядається протягом 10 діб. Слідкувати за етапами її опрацювання можна у своєму особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України, у вкладці "Мої звернення".

Раніше ми розповідали, що вигідніше: пенсія по інвалідності чи за віком.

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