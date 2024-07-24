Як українцям платити менше за світло: лайфхак з лічильником

З 1 червня в Україні діє новий тариф на електроенергію, який піднявся з 2,64 грн до 4,32 грн за кВт-год. Для багатьох споживачів це значне збільшення витрат, але є спосіб заощадити — використання зонних лічильників.

Зонні лічильники діляться на двозонні та тризонні. Вони враховують час споживання електроенергії, що дозволяє знизити витрати в нічний період, пише pmg.ua.

Двозонні лічильники знижують ціну з 23:00 до 07:00 до 2,16 грн/кВт-год, а тризонні — до 1,73 грн/кВт-год з 23:00 до 07:00.

Вас також зацікавить: Як зекономити на електроенергії, якщо у квартирі є бойлер

Щоб скористатися цим тарифом, потрібно встановити відповідний лічильник. Їх можна придбати в спеціалізованих магазинах або підрозділах обленерго. Середня вартість таких приладів складає близько 2000 грн.

Після покупки лічильника його необхідно параметризувати, тобто розділити споживання на зони. Це можна зробити безкоштовно при першій параметризації. Останній крок — написати заяву у Центрі обслуговування клієнтів.

Таким чином, використання зонних лічильників може допомогти значно знизити витрати на електроенергію, особливо для тих, хто активний у нічний час.

Раніше експерти назвали прилади, які непомітно накручують рахунки за світло.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!