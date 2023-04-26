Як прискорити проростання моркви перед посівом: хитрий лайфхак для городників

Для успішного городництва дуже важливо, щоб посіяне насіння зійшло. Насіння моркви зазвичай потребує від тижня до місяця, щоб проклюнутися з-під землі після посіву. Проте є хитрість, яка допоможе скоротити час очікування паростків цього овочу.

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Досвідчені господарі радять провести спеціальну процедуру з насінням моркви за 10 днів до посадки. Для цього потрібно покласти насіння в полотняний мішечок. Якщо такого немає, можна використовувати шматочок тканини та зав’язати його у вузлик.

Виберіть місце на ділянці, на якій ніхто не ходить. Викопайте там лунку глибиною приблизно 30 сантиметрів і покладіть туди мішечок із насінням. Засипте лунку і покрийте зверху плівкою, щоб захистити землю від пересихання. Якщо погода суха, то зверху насипте мульчу.

Через десять днів викопайте мішечок. За цей час насіння встигне проклюнутися. Розкопайте глибокі лунки, полийте їх водою і розподіліть на них насіння. Присипте майбутню моркву ґрунтом.

Після такої процедури перші сходи моркви з’являться з-під землі вже через 3-5 днів. Тепер ваші морквинки будуть рости швидше і сильніше!

Нагадаємо, що навесні розпочинається посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

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