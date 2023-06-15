Як пришвидшити роботу ПК та ноутбуків на Windows всього за хвилину

Можливо, ви помилково вважаєте, що ваш комп'ютер або ноутбук з операційною системою Windows запускаються повільно через їх вік, і ви вважаєте, що їм потрібно оновлення. Але насправді причиною повільного запуску може бути безлад у списку програм, які автоматично запускаються при включенні пристрою. Цю проблему можна вирішити, і це не тільки прискорить процес запуску, але й звільнить ресурси для швидшої роботи системи. Нижче ми розповімо, як це зробити.

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Виправлення цієї проблеми не вимагає використання сторонніх платних програм для очищення системи. Все, що потрібно – це перейти до налаштувань Windows. Саме тут ви зможете визначити, які програми мають автоматично запускатися.

Ось як вимкнути програми автозапуску:

У Windows 10 або 11 натисніть кнопку "Пуск" і виберіть піктограму "Налаштування"; У відкритому вікні перейдіть до розділу "Програми" і відкрийте "Запуск"; Зніміть позначки з програм, які ви не потребуєте для автоматичного запуску після включення комп'ютера.

На що звернути увагу під час вимкнення програм автозапуску?

Експерти рекомендують звернути увагу на програми, які не потрібно постійно працювати у фоновому режимі, а також ті, які мають великий вплив на швидкодію комп'ютера. Саме вони є першими кандидатами для вимкнення, оскільки вони, ймовірно, сповільнюють роботу ПК під час запуску.

Наприклад, ви можете вимкнути Microsoft Edge та різні месенджери, які не надсилатимуть вам сповіщення, поки ви самі не відкриєте їх.

Навіть якщо програма не має позначення "високий вплив" на швидкодію, ви все одно можете її вимкнути, якщо вона вам не потрібна для автоматичного запуску.

Якщо ви хвилюєтеся, що вимкнете щось важливе, не хвилюйтеся, система не дозволить вам вимкнути необхідні компоненти. Крім того, навіть якщо ви вимкнете щось, але пізніше зрозумієте, що це все-таки потрібно, ви зможете повернутися до налаштувань і знову увімкнути потрібну програму.

Для цього просто повторіть попередні кроки: "Налаштування" > "Програми" > "Запуск", і там ви зможете увімкнути або вимкнути програму за потреби.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи треба вимикати ноутбук після користування.

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