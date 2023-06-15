Как ускорить работу ПК и ноутбуков на Windows всего за минуту

Возможно, вы ошибочно полагаете, что ваш компьютер или ноутбук с операционной системой Windows запускаются медленно из-за их возраста, и вы считаете, что им нужно обновление. Но на самом деле причиной медленного запуска может быть беспорядок в списке программ, автоматически запускаемых при включении устройства. Эту проблему можно решить, и это не только ускорит процесс запуска, но и уволит ресурсы для более быстрой работы системы. Ниже мы расскажем, как это сделать.

Читайте также: Как очистить дисплей ноутбука, не повредив его

Устранение этой проблемы не требует использования сторонних платных программ для очистки системы. Все, что нужно – это перейти к настройкам Windows. Именно здесь вы можете определить, какие программы должны автоматически запускаться.

Вот как отключить программы автозапуска:

В Windows 10 или 11 нажмите кнопку "Пуск" и выберите значок "Настройки"; В открывшемся окне перейдите в раздел "Программы" и откройте "Запуск"; Снимите метки с приложений, которые не требуется для автоматического запуска после включения компьютера.

На что обратить внимание при отключении программ автозапуска?

Эксперты рекомендуют обратить внимание на программы, которые не нужно постоянно работать в фоновом режиме, а также те, которые оказывают большое влияние на быстродействие компьютера. Именно они являются первыми кандидатами для отключения, поскольку, вероятно, замедляют работу ПК во время запуска.

Видео дня

Например, вы можете отключить Microsoft Edge и различные мессенджеры, которые не будут отправлять уведомления, пока вы сами не откроете их.

Даже если приложение не имеет обозначения "высокое влияние" на быстродействие, вы все равно можете его отключить, если оно вам не нужно для автоматического запуска.

Если вы беспокоитесь, что выключите что-то важное, не беспокойтесь, система не позволит вам выключить необходимые компоненты. Кроме того, даже если вы выключите что-то, но позже поймете, что это все-таки нужно, вы сможете вернуться к настройкам и снова включить нужное приложение.

Для этого просто повторите предыдущие шаги: "Настройки" > "Программы" > "Запуск", и там вы сможете включить или отключить приложение при необходимости.

Напомним, ранее мы писали о том, нужно ли выключать ноутбук после использования.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!