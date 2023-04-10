'Як у фільмах жахів': в Києві на Дружби народів окріп затопив проїжджу частину (фото, відео)

У Києві на Дружби народів прорвало труби з гарячою водою. Окріп затопив тротуари та проїжджу частину, спостерігаються затори у бік станції метро Либідська.

Як повідомили очевидці інциденту у Телеграм-каналі dtp.kiev.ua, через окріп на дорозі проїзд та оглядовість обмеженні. "Можливо прорив теплотраси, труби великого діаметра. Обережно не проваліться, бо буде гаряче", – йдеться у повідомленні.

На відео, які публікують столичні пабліки, можна побачити, як гаряча вода з-під землі виривається на поверхню та затоплює тротуари й автошляхи. Через парову завісу на дорогах майже нульова видимість.

У комунальній компанії "Київтеплоенерго" поки не повідомляли про причину затоплення вулиці.

Як відомо, відсьогодні у Києві починають вимикати опалення. Про це ще на початку квітня попереджав мер столиці Віталій Кличко.

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