Кличко назвав дату, коли у будинках киян вимкнуть опалення

Кияни незабаром залишаться без опалення. В оселях мешканців столиці стане значно прохолодніше вже з 8 квітня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Телеграм-каналі. "У столиці з 8 квітня завершується опалювальний сезон", – написав він.

Кличко уточнив, що відповідне рішення міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови – "очікується стабільне суттєве потепління".

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"Щороку рішення про початок чи завершення опалювального сезону ми ухвалюємо, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів. Цього року теж не чекаємо 15 квітня, а припиняємо постачання тепла в будівлі раніше – із 8 квітня", – сказав Кличко.

Мер зауважив, що тепло вимикатимуть поступово, оскільки комунальникам необхідно кілька днів для зупинки централізованої системи теплопостачання.

Нагадаємо, в Україні упродовж опалювального зберігалася фіксована вартість комунальних послуг. Втім, експерти припускають, що скоро тарифи на деякі послуги будуть збільшуватися.

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