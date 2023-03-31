Українцям розповіли, якими будуть тарифи на газ у квітні

В Україні упродовж опалювального зберігалася фіксована вартість комунальних послуг. Втім, експерти припускають, що скоро тарифи на деякі послуги будуть збільшуватися.

Експерт із житлово-комунальних послуг Олег Попенко вважає, що тарифи на газ швидше за все будуть переглянуті після закінчення опалювального сезону. Про це повідомляє "На пенсії".

За оцінками експерта, "Нафтогаз" потребує бюджету 200-300 мільйонів. Через це компанія ймовірно піде на збільшення тарифів для побутових споживачів.

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Водночас на ринку ЄС можна спостерігати падіння ціни газу. З огляду на власний видобуток блакитного палива в Україні, рішення щодо підвищення тарифів більш комплексне.

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Експерт припускає, що в середньому тариф на газ зросте до 11-12 гривень. Втім, збільшення може сягнути й 16 гривень за кубометр.

Додамо, у 2022 році влада ухвалила мораторій на підвищення тарифів, який діятиме протягом воєнного стану в Україні та 6 місяців після його завершення.

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні зростуть ціни й на інші на комунальні послуги.

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