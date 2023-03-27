Як можуть зрости тарифи на воду в квітні

В Україні планувалося підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення на 1 січня 2023 року. Втім, збільшення цін було відправлене на доопрацювання.

У березні Нацкомісією з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заплановано нові слухання щодо підвищення тарифів. Залежно від регіону, ціни на воду зростуть на 10-30%.

Якщо нові тарифи ухвалять, з 1 квітня найбільшою різниця буде для:

АТ "Укрзалізниця" (Чернігівська область) – 64,22 грн./м3 (зараз 46,87 грн./м3);

"Павлоградське ВУВКГ" (Дніпропетровська область) – 63,94 грн./м3 (зараз 53,66 грн./м3);

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"Новомосковськ водоканал" (Дніпропетровська область) – 54,05 грн./м3 (зараз 44,84 грн./м3);

"Дніпро-Кіровоград" (Кіровоградська область) – 50,69 грн./м3 (зараз 45,97 грн./м3);

"Житомирводоканал" – 48,35 грн./м3 (зараз 37,54 грн./м3).

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Водночас найнижчими в Україні тарифи з 1 квітня будуть у:

"Львівводоканал" – 27,24 грн. /м3 (зараз 25,88 грн./м3);

"Чернівціводоканал" – 28,27 грн. /м3 (зараз 27,91 грн./м3);

"Хмельницькводоканал" – 29,28 грн. /м3 (зараз 27,40 грн./м3);

"Івано-Франківськ водоекотехпром" – 29,60 грн./м3 (зараз 28,24 грн./м3);

"Луцькводоканал" – 30,10 грн./м3 (зараз 28,42 грн./м3).

Зміна тарифів не стосуватиметься Харківської, Миколаївської та Херсонської областей.

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні зростуть ціни й на інші на комунальні послуги.

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