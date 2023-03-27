Как могут вырасти тарифы на воду в апреле

В Украине планировалось повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод на 1 января 2023 года. Впрочем, увеличение цен было отправлено на доработку.

В марте Нацкомиссией по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запланированы новые слушания по повышению тарифов. В зависимости от региона цены на воду вырастут на 10-30%.

Если новые тарифы примут, с 1 апреля наибольшая разница будет для:

АО "Укрзализныця" (Черниговская область) - 64,22 грн./м3 (сейчас 46,87 грн./м3);

"Павлоградское ВУВКХ" (Днепропетровская область) - 63,94 грн./м3 (сейчас 53,66 грн./м3);

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"Новомосковск водоканал" (Днепропетровская область) - 54,05 грн./м3 (сейчас 44,84 грн./м3);

"Днепр-Кировоград" (Кировоградская область) – 50,69 грн./м3 (сейчас 45,97 грн./м3);

"Житомирводоканал" - 48,35 грн/м3 (сейчас 37,54 грн/м3).

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В то же время, самые низкие в Украине тарифы с 1 апреля будут в:

"Львовводоканал" – 27,24 грн. /м3 (сейчас 25,88 грн./м3);

"Черновцыводоканал" – 28,27 грн. /м3 (сейчас 27,91 грн./м3);

"Хмельницкводоканал" – 29,28 грн. /м3 (сейчас 27,40 грн./м3);

"Ивано-Франковск водоэкотехпром" – 29,60 грн./м3 (сейчас 28,24 грн./м3);

"Луцкводоканал" - 30,10 грн/м3 (сейчас 28,42 грн/м3).

Изменение тарифов не касается Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.

Напомним, с 1 апреля в Украине вырастут цены и на другие коммунальные услуги.

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