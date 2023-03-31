Украинцам рассказали, какими будут тарифы на газ в апреле

В Украине на протяжении отопительного хранилась фиксированная стоимость коммунальных услуг. Впрочем, эксперты предполагают, что скоро тарифы на некоторые услуги будут увеличиваться.

Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко считает, что тарифы на газ, скорее всего, будут пересмотрены по окончании отопительного сезона. Об этом сообщает "На пенсии".

По оценкам эксперта, "Нафтогаз" нуждается в бюджете 200-300 миллионов. Поэтому компания вероятно пойдет на увеличение тарифов для бытовых потребителей.

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В то же время, на рынке ЕС можно наблюдать падение цены газа. Учитывая собственную добычу голубого топлива в Украине, решение о повышении тарифов более комплексное.

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Эксперт предполагает, что в среднем тариф на газ вырастет до 11-12 гривен. Впрочем, увеличение может достичь и 16 гривен за кубометр.

Добавим, в 2022 году власти приняли мораторий на повышение тарифов, который будет действовать во время военного положения в Украине и 6 месяцев после его завершения.

Напомним, с 1 апреля в Украине вырастут цены и на другие коммунальные услуги.

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