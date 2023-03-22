Як варити пельмені, щоб вони не злипались: прості поради

Як правильно варити пельмені, щоб вони не злиплися

Пельмені – це традиційна страва у багатьох країнах світу, і їх можна знайти під різними назвами, такими як піроги, манті, дамплінги та інші. Вони можуть бути з м’ясом, картоплею, грибами, сиром або будь-яким іншим начинням, і готуються різними способами.

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Однак одна з найбільших проблем при готуванні пельменів – це їх злипання під час варіння. Але не хвилюйтеся, існують кілька простих порад, які допоможуть вам приготувати ідеальні пельмені, які не злипнуться.

Використовуйте достатню кількість води. Для того, щоб пельмені не злипались разом, потрібно використовувати достатню кількість води. Ідеальною кількістю води буде така, щоб пельмені могли плавати в ній без переповнення. Для цього краще варити пельмені в великій каструлі з багатою кількістю води;

Не перевантажуйте каструлю пельменями. Щоб уникнути злипання пельменів, потрібно не перевантажувати каструлю. Варіть партії пельменів по невеликій кількості, яка зручна для вашої каструлі. Якщо варити занадто багато пельменів одночасно, вони можуть злипнутись разом;

Додайте олію в киплячу воду. Додавання трішки олії в киплячу воду допоможе уникнути злипання пельменів. Олія створює плівку на поверхні води, яка допомагає пельменям не злипатись разом. Додайте близько однієї столової ложки рослинної олії на літр води;

Ретельно перемішайте пельмені під час закипання води. Перемішувати їх слід не один раз, спочатку – одразу після того, як закинули пельмені у воду і ще кілька разів під час закипання.

Нагадаємо, раніше ми писали про поради досвідчених кулінарів, які не радять кидати пельмені в окріп.

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