Как варить пельмени, чтобы они не слипались: простые советы

Пельмени – это традиционное блюдо во многих странах мира, и их можно найти под разными названиями, такими как пироги, манты, дамплинги и другие. Они могут быть с мясом, картофелем, грибами, сыром или любой другой начинкой, и готовятся разными способами.

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Однако одна из самых больших проблем при приготовлении пельменей – это их слипание во время варки. Но не волнуйтесь, существуют несколько простых советов, которые помогут вам приготовить идеальные пельмени, чтобы они не слипались.

Используйте достаточное количество воды. Для того чтобы пельмени не слипались вместе, нужно использовать достаточное количество воды. Идеальным количеством воды будет такое, чтобы пельмени могли плавать в ней без переполнения. Для этого лучше варить пельмени в большой кастрюле с обилием воды;

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Не перегружайте кастрюлю пельменями. Чтобы избежать слипания пельменей, нужно не перегружать кастрюлю. Варите партии пельменей по небольшому количеству, которое удобно для вашей кастрюли. Если варить слишком много пельменей одновременно, они могут слипнуться вместе;

Добавьте растительное масло в кипящую воду. Добавление немного масла в кипящую воду поможет избежать слипания пельменей. Масло создает плёнку на поверхности воды, которая помогает пельменям не слипаться вместе. Добавьте около одной столовой ложки растительного масла на литр воды;

Тщательно перемешайте пельмени во время закипания воды. Перемешивать их следует не один раз, сначала сразу после того, как забросили пельмени в воду и еще несколько раз во время закипания.

Напомним, ранее мы писали о советах опытных кулинаров, которые не советуют бросать пельмени в кипяток.

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