Забудьте об этой проблеме навсегда: как варить макароны и пасту, чтобы она не слипалась

Если вы не любите слипающиеся разваренные макароны или спагетти, следует знать как варить пасту правильно. Для этого рекомендуем прочитать несколько простых и действенных советов, которыми пользуются профессиональные кулинары и опытные повара.

На приготовление разных видов макаронных изделий уходит разное количество времени. Лучше выбирать продукт из твердых сортов пшеницы. Время приготовления указывается на упаковке, там могут быть инструкции по приготовлению. Обычно это 5-12 минут.

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Первый совет – если вы хотите сварить макароны аль денте (al dente – с итальянской "на зубок"), то есть чтобы они остались упругими и эластичными, варить их следует на 1-3 минуты меньше указанного на упаковке времени, сразу вынув их из воды . Макароны успеют немного приготовиться и без воды, пока температура будет уменьшаться.

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Макароны любят вариться в большом количестве воды. Учитывайте, что для приготовления в кастрюле на 100 г изделия потребуется 1 литр воды. Добавьте в воду соль и подождите, пока она закипит. Макароны нужно поместить в кипяток и убавить огонь до умеренного. К тому же их лучше помешивать время от времени, чтобы они не слиплись. Особенно, когда вы только забросили изделие в кипящую воду. Если влить чуть-чуть растительного масла в кастрюлю с кипящей водой, это тоже поможет макаронам не прилипать друг к другу.

Для приготовления макарон в мультиварке на 100 грамм макарон нужно взять пол литра воды. Так же сначала влейте воду и установите режим "Паста" или другой режим, который подходит для варки. Дождитесь, пока вода закипит. Закиньте макароны в чашу, добавив к ним немного масла и варите указанное на упаковке время периодически помешивая.

Эти советы подходят как для длинной пасты, как спагетти и лапша, так и для других видов макаронных изделий. Главное – брать достаточное количество воды, перемешивать их во время варки и добавлять растительное масло. Кстати, вместо масла можно использовать бульон или бульонный кубик. Это не только поможет макаронам не слипаться во время варки, но еще и сделает блюдо более сытным.

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