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Як повернути шкіряному взуттю первозданний вигляд: лайхфак зі старими колготами

Ігор Романько

Як почистити шкіряне взуття до блиску за допомогою старих колгот та риценової олії

Старі та рвані колготки та рицинова олія допоможуть відчистити шкіряне взуття до блиску.

Навіть найдорожчі та найякісніші колготки з часом зношуються, проте це не привід їх викидати, адже вони можуть послужити в побуті навіть в такому стані. У мережі радять використовувати старі, рвані та вже непотрібні колготки для догляду за шкіряним взуттям. Вони допоможуть зберегти взуття у кращому вигляді, позбавити від вологи та неприємного запаху всередині.

Щоб шкіряне взуття було добре відполіроване та не промокало, треба відрізати шматок колготок та змочити його в в рициновій (касторовій) олії. Цим потрібно натерти поверхню взуття.

Окрім цього, колготи вбирають вологу та усувають неприємний запах. Для цього шматочок колготок слід зав'язати в мішечок з одного боку, туди насипати 2 ст. л. соди та 2 ст.л. солі. Якщо колготи діряві – зробіть декілька шарів. Мішечок слід покласти всередину взуття та залишити на ніч. На ранок взуття висохне, а мішечок вбере в себе весь неприємний запах.

Раніше ми писали про те, як позбутись поганого запаху зі взуття за допомогою чайного пакета, та як правильно і безпечно висушити промокле взуття з допомогою без сушки та батарей.

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