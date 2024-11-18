Як відновити втрачене посвідчення учасника бойових дій: проста інструкція

Посвідчення учасника бойових дій (УБД) – важливий документ, що гарантує власнику доступ до передбачених законом пільг та преференцій. У разі його втрати, пошкодження чи знищення існує чітка процедура відновлення. АрміяInform підготувала детальні роз'яснення щодо цього процесу.

Куди звертатися за відновленням

Діючі військовослужбовці подають рапорт командиру військової частини

Звільнені військовослужбовці звертаються до ТЦК та СП за місцем обліку

Особи, які отримували статус через міжвідомчу комісію, можуть звернутися безпосередньо до Мінветеранів

Порядок відновлення у разі втрати або крадіжки

Необхідні документи:

Підтвердження про реєстрацію заяви в Національній поліції

Оголошення в ЗМІ про визнання посвідчення недійсним (із зазначенням ПІБ власника та реквізитів документа)

Копія втраченого посвідчення (за наявності)

Оригінал та копія листа талонів

Копія першої сторінки паспорта

Дві матові фотокартки 3×4 см (обличчя має займати 65-70% площі)

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Відновлення пошкодженого посвідчення

Перелік документів:

Пошкоджене посвідчення

Лист талонів

Копія паспорта (перша сторінка)

Дві матові фотокартки 3×4 см (з дотриманням вимог до зображення)

Відновлення після знищення під час бойових дій

У випадку знищення посвідчення внаслідок бойових дій:

Проводиться службове розслідування у військовій частині

На підставі результатів розслідування здійснюється відновлення

Від заявника вимагаються лише дві фотокартки 3×4 см встановленого зразка

Важливо зберігати копії всіх документів та дотримуватися встановленої процедури для швидкого та успішного відновлення посвідчення УБД.

Нагадаємо, військовозобов’язані з цими захворюваннями очей не підлягають мобілізації.

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