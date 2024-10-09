Як обрати найвигідніші роки для нарахування пенсії: поради експертів

Громадяни України можуть піти на пенсію за умови наявності необхідного страхового стажу. При цьому періоди, що будуть враховані для розрахунку пенсії, можна вибрати самостійно.

Для розрахунку пенсії враховується заробітна плата громадянина за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. Водночас майбутні пенсіонери мають можливість включити до розрахунку додаткові 5 років на свій вибір із періоду до 30 червня 2000 року. Про це пише 24 Канал.

Варто зазначити, що це регулюється Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування №1058".

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"Законом встановлено, що для розрахунку пенсії враховується заробітна плата за даними системи персоніфікованого обліку за період з 1 липня 2000 року. Тобто берете до 2000 року будь-яку п’ятирічку, яку ви хочете, після 2000-го враховується вся персоніфікація, і ви самі не обираєте роки для обчислення пенсії. Тоді там йде оптимізація і рахуються найоптимальніші місяці", – зазначили у ПФУ для Фактів.

Можна вибрати будь-які 5 років до 2000 року з будь-якого часового інтервалу. Проте важливо вибрати ті роки, коли заробітна плата була найвищою.

"До 2000-го при виборі 5 років краще обирати ті місяці, коли більш вигідно було, тобто коли була достойна заробітна плата. Спеціалісти зі свого боку при обчисленні розміру пенсії вирахують, в якому році були більші коефіцієнти, і буде визначена сума щомісячних виплат", – додали у ПФУ.

Отже, особа повинна вибрати ті роки, які вважає для себе найбільш вигідними, зокрема за останні 5, 10 чи 15 років до 2000 року.

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