Як вийти на пенсію у 60 років, якщо бракує кілька місяців страхового стажу

Як вийти на пенсію у 60 років, якщо не вистачає кількох місяців страхового стажу

Кожен із нас в кінці працездатного періоду життя заслуговує на відпочинок та пенсійний відпочинок. Українці, яким у 2023 році виповнилося 60 років, але в їхньому стажі відсутні кілька місяців, мають можливість вийти на пенсію за певних умов.

За інформацією, наданою Пенсійним фондом України, право на призначення пенсії за віком для цієї категорії громадян виникає лише у разі наявності 30 років страхового стажу (відповідно до ст. 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування").

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Якщо у 60-річної особи відсутній зазначений стаж, то вона матиме право на пенсію лише при досягненні пізнішого віку – 63 або 65 років, залежно від обраного варіанту. Однак існує можливість вийти на пенсію раніше, якщо бракує лише 3-4 місяці стажу до необхідних 30 років.

Для цього існують декілька варіантів:

Збільшити стаж, допрацювавши на офіційному місці роботи необхідну кількість місяців, отримати відсутній страховий стаж та перейти на пенсію зі стажем 30 років.

"Докупити стаж" – укласти договір на добровільну сплату страхових внесків та відшкодовувати їх протягом необхідної кількості місяців, сума внесків складатиме не менше 1474 гривень щомісяця.

Важливо врахувати, що якщо у 2023 році виповнилося 60 років, а необхідний стаж буде набутим пізніше (наприклад, в 2024 або 2025 році), особі буде надано право на пенсію лише з моменту набуття вищезазначеного розміру страхового стажу. Тривалість необхідного страхового стажу визначається на момент досягнення пенсійного віку.

Зауважимо, що для виходу на пенсію у 60 років потрібно накопичити такий стаж:

В 2023 році – від 30 років стажу.

В 2024 році – від 31 року стажу.

В 2025 році – від 32 років стажу.

В 2026 році – від 33 років стажу.

В 2027 році – від 34 років стажу.

В 2028 році – від 35 років стажу.

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