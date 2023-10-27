Як висушити мокре взуття за кілька хвилин: дієві лайфхаки

Прийшла осінь, за нею зима, а отже взуття часто буде мокрим. Важливо знати, як правильно висушити його, щоб не пошкодити улюблену пару і витратити на це мінімум часу.

Про це пише УНІАН.

Підготовчий етап для легкого висушування взуття включає наступне:

Почистіть взуття від залишків бруду, щоб уникнути плям, які можуть утворитися при сушці. Витягніть устілки і шнурки.

Після цього вставте у взуття спеціальні пластикові формотримачі. Якщо таких немає, використовуйте поролонові форми, які зазвичай йдуть в комплекті з взуттям, або замініть їх зім'ятими газетами.

Ось декілька лайфхаків для швидкої та безпечної сушки взуття:

Уникайте прямого сонячного впливу, оскільки це може призвести до вигорання кольору взуття. Не ставте взуття на батарею, оскільки надмірне тепло може пошкодити матеріал. Переконайтеся, що місце, де ви сушите взуття, має гарну циркуляцію повітря.

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Деякі додаткові хитрощі для прискорення процесу сушки:

Помістіть всередину взуття пару паперових серветок, газет або туалетного паперу, змінюючи їх кожні 2-4 години. Засуньте край рушника в взуття, а іншою його частиною обмотайте взуття - ця тканина швидко поглине вологу. Використовуйте якісні сушарки для взуття.

Якщо ви хочете швидко висушити кросівки після прання або після дощу, можна використовувати наступний метод: насипте рис або котячий наповнювач для туалету в глибоку каструлю, помістіть взуття всередину, накрийте кришкою та залиште на ніч. Зранку ваші черевики будуть абсолютно сухими.

Нагадаємо, ми вже писали, де заборонено зберігати взуття.

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