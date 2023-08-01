Як вивести бліх з будинку: інструкція

Кожна сім'я може зіткнутися з неприємністю, коли в будинку з'являються комахи, тоді як найбільший дискомфорт викликають блохи. Адже вони починають кусати всіх, кого зустрінуть.

Щоб допомогти позбутися цих паразитів UAportal поділиться порадами, які допоможуть вивести бліх з будинку.

Зважаючи на швидке розмноження та поширення бліх у будинку, важливо вибрати засоби, які їх відлякуватимуть. Для обробки поверхонь у приміщенні варто застосовувати засоби з різким запахом, адже їх не люблять ці комахи До них відносяться:

Ефірна олія на евкаліптовій, м'ятній або гвоздиковій основі. Суміш подрібненого часнику з пивними дріжджами. Шкірка будь-яких цитрусових (апельсина, лимона, мандарина). Сіль, розсипана на підлозі. Концентрований розчин оцту, який має різкий аромат. Хімічні речовини з магазинів.

Зазначимо, що перед використанням будь-яких засобів для виведення бліх важливо підібрати ефективні та безпечні препарати.

Читайте також: Три найкращі саморобні пастки для плодових мух, щоб позбутися їх раз і назавжди

Тоді як для успішного виведення бліх з будинку, потрібно:

Регулярно обробляти препаратами не тільки домашнього улюбленця, у якого виявили блохи, але й інших домашніх тварин. Прати щотижня підстилки, на яких відпочиває тваринка, в гарячій воді, це вбиває яйця та личинки паразитів. Регулярно пилососити підлогу, килимки та дивани з ліжками, оскільки блохи часто ховаються у щілинах підлоги та меблями. Використовуйте спеціальні спреї та інші засоби від бліх у всьому помешканні, особливо в щілинах на поверхні підлоги, за або під меблями. Перед обробкою приміщення максимально очистити від меблів та килимів, ретельно протерти або побризкати усі кути та залишити приміщення провітрюватись на кілька годин.

Нагадаємо, кухня часто страждає від атак плодових мушок, мошок і мух. Однак є спосіб приманити непроханих гостей у саморобні пастки, не використовуючи магазинних хімічних спреїв-репелентів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!