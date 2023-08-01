Дві найефективніші пастки для кухні: Як позбутись мошок за допомогою копійчаних засобів

Під час спекотної погоди комахи намагаються проникнути у наші будинки. Зокрема, кухню часто страждає від атак плодових мушок, мошок і мух. Однак є спосіб приманити непроханих гостей у саморобні пастки, не використовуючи магазинних хімічних спреїв-репелентів.

Читайте також: Три найкращі саморобні пастки для плодових мух, щоб позбутися їх раз і назавжди

Виготовлення пастки для мошок – це легко, пише видання Express. Для цього в посуд потрібно налити яблучний оцет та додати краплю рідини для миття посуду. Посуд з пасткою необхідно закрити харчовою плівкою, проколовши у ній кілька отворів. Комахи, проникнувши всередину, почнуть тонути і загинуть. Позитивним моментом цього методу є той, що завдяки сильному запаху яблучного оцту мошки швидко потраплять у пастку, а ви зможете позбутися їх на кухні всього за кілька годин.

Відео дня

Якщо вам недоступний яблучний оцет, і ви хочете привабити мух, є простий, але дієвий альтернативний варіант. Основний інгредієнт, який привабить мух – це щось солодке, таке як мед, сироп або цукор.

Для цукрової пастки вам знадобиться невелика скляна банка з водою та однією чайною ложкою цукру. Розмістіть банку на кухні, і як тільки мухи потраплять у неї, вилийте її і повторіть процес знову. Завдяки цим простим, але ефективним методам ви зможете домогтися збавлення від небажаних мушок, не користуючись хімічними засобами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити ефективну мухоловку власними руками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!