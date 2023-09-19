Як вивести жирні плями на одязі, який не можна прати: простий та корисний лайфхак

Як позбутися плям жиру на одязі без прання

Зустріти жирну пляму на вашому одязі, особливо на тих речах, які не можна прати, може стати справжньою бідою. Але не варто відчаюватися, бо існують способи вирішення цієї проблеми. У більшості випадків, звичайні засоби для миття посуду або навіть шампунь допоможуть вам позбутися від жирної плями на вашому одязі, який не піддається пранню.

Читайте також: Як прибрати запах поту з одягу: цікаві поради

Метод, яким поділився портал Astuce, є досить ефективним і дозволяє вам видалити жирні плями з одягу без необхідності прання.

Нанесіть засіб для миття посуду або шампунь безпосередньо на жирну пляму. Змочіть чисту тканинну серветку цим засобом і покладіть її на пляму. Залиште це все на кілька хвилин, дайте засобу підсохнути на плямі. Після того, як пройшло близько 30 хвилин, обережно почистіть пляму забруднення з тканини. Потім ви можете просто випрати одяг як зазвичай.

Але якщо ви маєте справу з делікатними тканинами або речами, які не піддаються пранню, то існує інший ефективний спосіб видалення жирних плям.

Як прибрати жирну пляму з одягу без прання

У цьому випадку вам знадобиться звичайний крохмаль, який зазвичай є на кожній кухні.

Візьміть невелику кількість крохмалю і підігрійте його на плиті, постійно помішуючи. Розстеліть рушник на рівній поверхні, на якій ви будете чистити брудний предмет одягу. Нанесіть гарячий крохмаль на жирну пляму. Гарячий порошок допоможе пом'якшити жир і негайно вбере його. Повторюйте цей процес, поки крохмаль повністю не видалить жирні сліди.

Нагадаємо, ми вже розповідали, як правильно відіпрати комір та манжети, аби вони мали ідеальний вигляд.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!