Як з'ясувати скільки років вашій собаці за людськими мірками

Останнє дослідження змінює наше уявлення про те, скільки років справжньому віку вашої собаки відповідає в порівнянні з віком людини. За припущенням, що один рік собачого життя еквівалентний семи людським рокам, десятирічна собака вважалася 70-річним ветераном. Однак нові дані свідчать про більш складний підхід до визначення віку собак.

Читайте також: Чи розуміють коти людську мову

Ця популярна формула базувалася на тому, що середня тривалість життя людини (приблизно 77 років) була поділена на середню тривалість життя собаки (близько 11 років). Однак, дослідження показує, що це припущення далеке від правди, оскільки розвиток собачого організму відрізняється від розвитку людини.

Наприклад, багато собак досягають статевої зрілості від 6 до 12 місяців, що відповідає 7 людським рокам. З іншого боку, деякі собаки можуть жити до 20 років і більше, що відповідає 140 рокам для людини за традиційним коефіцієнтом "один рік за сім".

Оскільки тривалість життя собаки сильно залежить від породи, важко визначити однозначний коефіцієнт, який би відповідав віку собаки в порівнянні з віком людини. Дрібні собаки, як правило, живуть довше, а отже, старіють повільніше, ніж більші за розміром породи.

Однак, виникає питання, що ми маємо на увазі під віком. Це стосується факторів, таких як фізичний стан, активність, стан здоров'я органів та систем організму. З точки зору біологічного віку, собаки можуть старіти різними темпами навіть в межах однієї породи.

Останні дослідження в галузі генетики тварин також розкривають нові відомості про процес старіння собак. Зокрема, виявлено, що в генах собак є певні маркери старіння, які можуть допомогти визначити їх біологічний вік більш точно.

Таким чином, вважати, що кожен рік собачого життя еквівалентний семи рокам людського життя є спрощенням. Фактично, біологічний вік собак може варіюватись від породи до породи, а також в залежності від індивідуальних особливостей собаки.

Тому, щоб краще зрозуміти, як старіє ваш улюбленець, рекомендується звернутися до ветеринарного лікаря. Ветеринар зможе оцінити фізичний стан вашої собаки, провести необхідні дослідження та надати більш точну оцінку її віку.

Читайте також: Чому собаки посміхаються і що це означає

Отже, варто пам'ятати, що вік собаки не можна просто помножити на сім, як це було думка раніше. Нові дослідження та визначення біологічного віку допомагають краще зрозуміти процес старіння собак і дати більш точну оцінку їх віку в порівнянні з людиною.

Навіть якщо ви знаєте точний вік вашого улюбленця, вам це мало що скаже про те, на якому етапі життя він перебуває. Тому автори нового дослідження радять орієнтуватися на біологічний вік тварин за допомогою епігенетичного годинника, який враховує сукупність епігенетичних міток ДНК, що накопичуються в організмі будь-якого ссавця з плином часу.

Ступінь метилування (модифікація молекули ДНК) виглядає як досить точний показник віку. Багато важливих фізіологічних маркерів, які проявляються у різних видів на тому самому рівні метилування, можуть допомогти обчислити біологічний вік тварин.

Таким чином, за допомогою формули, виведеної дослідниками, можна прив'язати вік собаки до його еквівалента у людини. Формула звучить наступним чином: еквівалент людського віку = 16 x ln (вік собаки в роках) + 31. Де "ln" - натуральний логарифм, який дозволяє обчислювати алгебраїчні рівняння, в яких невідома присутня як показник ступеня.

За вісім календарних років ваш пес проживе приблизно 64 людських

На графіку можна бачити, як працює натуральний логарифм, якщо ми хочемо перевести роки життя собаки в людський еквівалент. За вісім календарних років ваш пес проживе приблизно 64 людських.

Перший собачий рік приблизно дорівнює 31 року у людини. Потім кількість подвоєнь в хронологічному віці зменшується.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що думають собаки, коли схиляють голову, а також про 3 породи собак, які приносять удачу своїм власникам.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!