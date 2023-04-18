Как выяснить сколько лет вашей собаке по человеческим меркам

Последнее исследование изменяет наше представление о том, сколько лет настоящему возрасту вашей собаки соответствует по сравнению с возрастом человека. По предположению, что один год собачьей жизни эквивалентен семи человеческим годам, десятилетняя собака считалась 70-летним ветераном. Однако новые данные свидетельствуют о более сложном подходе к определению возраста собак.

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Эта популярная формула базировалась на том, что средняя продолжительность жизни человека (примерно 77 лет) была поделена на среднюю продолжительность жизни собаки (около 11 лет). Однако исследование показывает, что это предположение далеко от правды, поскольку развитие собачьего организма отличается от развития человека.

Например, многие собаки достигают половой зрелости от 6 до 12 месяцев, что соответствует 7 человеческим годам. С другой стороны, некоторые собаки могут жить до 20 лет и старше, что соответствует 140 годам для человека по традиционному коэффициенту "один год за семь".

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Поскольку продолжительность жизни собаки сильно зависит от породы, трудно определить однозначный коэффициент, соответствующий возрасту собаки по сравнению с возрастом человека. Мелкие собаки, как правило, живут дольше, а значит, стареют медленнее, чем большие по размеру породы.

Однако возникает вопрос, что мы подразумеваем под возрастом. Это касается факторов, таких как физическое состояние, активность, здоровье органов и систем организма. С точки зрения биологического возраста, собаки могут стареть разными темпами даже в пределах одной породы.

Последние исследования в области генетики животных раскрывают новые сведения о процессе старения собак. В частности, обнаружено, что в генах собак есть определенные маркеры старения, которые могут помочь определить их биологический возраст более точно.

Таким образом, считать, что каждый год собачьей жизни эквивалентен семи годам человеческой жизни упрощение. Фактически биологический возраст собак может варьироваться от породы к породе, а также в зависимости от индивидуальных особенностей собаки.

Поэтому, чтобы лучше понять, как стареет ваш любимец, рекомендуется обратиться к ветеринарному врачу. Ветеринар сможет оценить физическое состояние вашей собаки, провести необходимые исследования и дать более точную оценку ее возрасту.

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Следовательно, следует помнить, что возраст собаки нельзя просто умножить на семь, как это было мнение раньше. Новые исследования и определения биологического возраста помогают лучше понять процесс старения собак и дать более точную оценку возрасту по сравнению с человеком.

Даже если вы знаете точный возраст вашего питомца, вам это мало что скажет о том, на каком этапе жизни он находится. Поэтому авторы нового исследования советуют ориентироваться на биологический возраст животных с помощью эпигенетических часов, учитывающих совокупность эпигенетических меток ДНК, накапливающихся в организме любого млекопитающего с течением времени.

Степень метилирования (модификация молекулы ДНК) смотрится как достаточно чёткий показатель возраста. Многие важные физиологические маркеры, которые проявляются у разных видов на том же уровне метилирования, могут помочь вычислить биологический возраст животных.

Таким образом, с помощью формулы, выведенной исследователями, можно привязать возраст собаки к его эквиваленту у человека. Формула звучит следующим образом: эквивалент человеческого возраста = 16 x ln (возраст собаки в годах) + 31. Где "ln" – натуральный логарифм, позволяющий вычислять алгебраические уравнения, в которых неизвестная присутствует как показатель степени.

На графике можно созидать, как работает натуральный логарифм, если мы хотим перевести годы жизни собаки в человеческий эквивалент. За восемь календарных лет ваш пес проживет примерно 64 человека.

Первый собачий год примерно равен 31 году у человека. Затем количество удвоений в хронологическом возрасте уменьшается.

Напомним, ранее мы писали о том, что думают собаки, когда склоняют голову, а также о 3 породах собак, которые приносят удачу своим владельцам.

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