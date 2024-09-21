Як ядерний гриб: невідомі дрони знову атакували Торопець Тверської області рф (відео)

В ніч на 21 вересня Тверську область рф знову атакували невідомі дрони, жителі Торопця чули вибухи.

Про це пишуть рос"ЗМІ".

Як повідомив російський губернатор, Ігор Руденя на "південному заході Тверської області силами Міністерства оборони РФ "збиті БПЛА". Фахівці екстрених служб працюють на місці спільно із представниками адміністрації території".

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"23 арсенал ГРАУ знаходиться лише у 16 км на південь від вже знищеного 107-го арсеналу. Цей склад приблизно вдвічі менший за вже знищений. Також він значно менший за площею – близько 2,6 кв. км проти 5 кв. км. Це один з 6 арсеналів ГРАУ, який залишався у європейській частині РФ після Торопця", - повідомляють моніторингові канали.

Нагадаємо, 12 вересня російські війська обстріляли Конотоп в Сумській області.Було пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, один житловий будинок, лікарню, навчальний заклад, автомобілі, гаражі, магазин.

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