Як загадати бажання на День сонцестояння 21 червня, щоб воно здійснилось: поради та звичаї

Давні слов'янські культури вважали День літнього сонцестояння 2022 року особливим і магічним періодом. Ми знайшли для вас поради як правильно загадати бажання цього дня і пояснимо, чому в нього така вагомість.

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Для того, щоб правильно загадати бажання, важливо використовувати наявну енергію Сонця, оскільки цей період має надзвичайну силу впливу на людину. Найкраще – прокинутися рано вранці 21 або 22 червня, вийти на вулицю або на балкон, простягти руки вгору і зосередитися на небі.

В цей момент слід подумки висловити подяку Сонцю за його тепло і світло, а також загадати своє потаємне бажання. Якщо ви зробите це, можливо, ваше бажання незабаром здійсниться.

Крім цієї основної техніки, існує кілька інших ритуалів:

Ритуал з водою: Вранці наберіть чисту воду (не з-під крана) у глибокий посуд, нахиліться над ним і вголос тричі вимовте своє бажання. Серйозно ставтесь до цього процесу і постійно уявляйте, як ваше бажання збувається. В кінці обличчям обітріться цією водою, а залишки вилийте на землю; Ритуал з папером: Візьміть білий аркуш паперу і червоний олівець. Напишіть на ньому одне або кілька своїх бажань, вказавши кінцеву дату, до якої вони мають здійснитися. Важливо візуалізувати, як саме ви отримуєте бажане. Після написання згорніть папір кілька разів і приховайте його в безпечному місці до зазначеної дати, коли ваша мрія має здійснитися; Ритуал з грошима: Зберіть усі готівкові кошти (купюри і монети), які є в будинку, і розмістіть їх на підвіконні так, щоб вони отримували сонячні промені. Мислено попросіть Сонце принести достаток у вашу сім'ю, а вранці 23 червня заберіть гроші і приховайте їх в затишному місці. Ви помітите, як швидко ваше матеріальне становище покращиться; Ритуал на любов: Придбайте букет червоних квітів (без здачі) або зберіть їх самостійно в полі. Зніміть з квітів обгортку, перев'яжіть їх червоною стрічкою і поставте у вазу. Напишіть на маленькому кусочку паперу ім'я своєї улюбленої людини і покладіть його серед листя букета. Подумки попросіть Сонце допомогти вам бути разом з цією людиною. Не розбирайте букет, доки він не зів'яне, а потім викиньте квіти на землю, а папір з ім'ям спаліть.

Нагадаємо, раніше ми писали про прикмети та що не можна робити на День літнього сонцестояння.

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