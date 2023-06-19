Как загадать желание на День солнцестояния 21 июня, чтобы оно сбылось: советы и обычаи

Древние славянские культуры считали День летнего солнцестояния 2022 особым и магическим периодом. Мы нашли для вас советы как правильно загадать желание этого дня и объясним, почему у него такая значимость.

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Для того чтобы правильно загадать желание, важно использовать имеющуюся энергию Солнца, поскольку этот период обладает чрезвычайной силой воздействия на человека. Лучше всего – проснуться рано утром 21 или 22 июня, выйти на улицу или на балкон, протянуть руки вверх и сосредоточиться на небе.

В этот момент следует мысленно выразить благодарность Солнцу за его тепло и свет, а также загадать свое сокровенное желание. Если вы сделаете это, возможно, ваше желание скоро исполнится.

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Кроме этой основной техники существует несколько других ритуалов:

Ритуал с водой: Утром наберите чистую воду (не из крана) в глубокую посуду, наклонитесь над ней и вслух трижды произнесите свое желание. Серьезно относитесь к этому процессу и постоянно представляйте, как ваше желание сбывается. В конце лицом оботритесь этой водой, а остатки вылейте на землю; Ритуал с бумагой: Возьмите белый лист бумаги и красный карандаш. Напишите на нем одно или несколько своих желаний, указав конечную дату, до которой они должны осуществиться. Важно визуализировать, как именно вы получаете желаемое. После написания сверните бумагу несколько раз и скройте ее в безопасном месте до указанной даты, когда ваша мечта должна сбыться; Ритуал с деньгами: Соберите все наличные денежные средства (купюры и монеты), которые есть в доме, и разместите их на подоконнике так, чтобы они получали солнечные лучи. Мысленно попросите Солнце принести обилие в вашу семью, а утром 23 июня заберите деньги и скройте их в укромном месте. Вы заметите, как быстро улучшится ваше материальное положение; Ритуал на любовь: Купите букет красных цветов (без сдачи) или соберите их самостоятельно в поле. Снимите с цветов обертку, перевяжите красной лентой и поставьте в вазу. Напишите на маленьком кусочке бумаги имя своего любимого человека и положите его среди листьев букета. Мысленно попросите Солнце помочь вам быть вместе с этим человеком. Не разбирайте букет, пока он не увянет, а затем выбросьте цветы на землю, а бумагу с именем сожгите.

Напомним, ранее мы писали о приметах и что нельзя делать в День летнего солнцестояния.

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