Як заклеїти дірку в гумових чоботах: лайфхак для рибалок

Гумове взуття здобуває популярність серед городників, рибалок та під час тривалих дощів. Якщо правильно підібрати виробника та добре доглядати за чоботами, вони можуть прослужити протягом багатьох років. Проте, навіть з усіма заходами обережності, пошкодження не можна виключити повністю.

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Якщо ви раптово опинилися в неприємній ситуації зі своїми чоботами, не обов'язково відразу шукати майстра з ремонту взуття. Можна легко заклеїти гумове взуття вдома.

Як заклеїти гумові чоботи

Для ремонту чобіт вам знадобиться суперклей, харчова сода та скотч. Спочатку необхідно застосувати скотч зсередини, щоб заклеїти утворений отвір. Потім, місце розриву слід обмазати клеєм та трохи зачекати.

Після цього, ще раз потрібно нанести клей на це місце та рясно посипати содою. Далі, слід зачекати, поки клей затвердіє, і обережно зняти надлишки соди.

Цей простий метод допоможе відновити гумові чоботи та надати їм друге життя.

Отвір у вашій москітній сітці на дверях або вікні може зруйнувати всі ваші зусилля утримати комах поза вашим приміщенням. Однак існує простий спосіб заклеїти дірку в москітній сітці.

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