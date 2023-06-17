Як заморозити овочі на зиму для приготування перших страв: покрокова інструкція
Як заморозити овочі на зиму для приготування перших страв: покрокова інструкція
Заморозка дозволяє зберегти всі корисні властивості овочів та фруктів та насолоджуватись їхнім смаком у будь-який час. Як правильно заморозити овочі підкаже UaPortal.
Які овочі та фрукти можна заморожувати
Плоди мають бути стиглими, непошкодженими та максимально свіжими. Для заморозки підходять:
- Зелень і корінь петрушки — для супів, соусів і т. і. Помийте зелень і корінь петрушки, підсушіть їх, дрібно наріжте та розкладіть у пластикові контейнери.
- Зелений молодий кріп. Підготовка до заморозки така ж, як у зелені.
- Корінь селери. Наріжте довгими слайсами та складіть у контейнер. Попередньо помийте та почистіть.
- Лук-порей. Очистіть від верхніх шарів та наріжте на скибки перед заморозкою.
- Молода спаржева квасоля. Пообрізайте кінці квасолин та наріжте великими шматками.
- Броколі та цвітна капуста. Помийте, розберіть та дрібніші суцвіття та заморозте.
- Морква. Помийте, очистіть та наріжте.
Корисні поради для заморозки овочів
- Перед заморозкою закупіть спеціальні контейнери чи пакети з міцного поліетилену.
- Підписуйте кожен пакет із замороженим продуктом та вказуйте дату виготовлення.
- Перед заморозкою обов‘язково мийте та висушіть овочі.
Читайте також: Підійде для всіх: універсальний рецепт для консервації будь-яких овочів на зиму
Заморожені суміші
Щоб полегшити собі приготування перших страв, зробіть овочеві суміші.
- на борщ – наріжте соломкою чи натріть червоний буряк, моркву, петрушку, селеру та білокачанну капуста і зелену квасолю;
- на лечо або овочеве рагу – подрібніть молоді кабачки, помідори, болгарський перець.
- на суп – збирайте суміш в залежності від складу.
- для салату – подрібніть броколі, моркву, зелений горошок, молоду спаржеву квасолю, стебла селери, кореневу петрушку, кольорову або білокачанну капусту;
Нагадаємо, ми вже писали, як зберегти черешню до зими.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!