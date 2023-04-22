Як захистити розсаду від павутинного кліща: секрети дачників

Весною дачники починають підготовку до висадки рослин. Розсада, яка набирається сили перед посадкою у відкритий ґрунт, може бути вразливою для багатьох шкідників.

Серед них, зокрема, павутинний кліщ. Досвідченні дачники мають свої поради, які допоможуть позбутися шкідника та вберегти рослини, пише Vasha-teplitsa.

Павутинний кліщ найчастіше заводиться на розсаді помідорів, огірків та кабачків. Причиною для зараження рослин може бути надто сухе повітря.

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Щоб позбутися павутинного кліща знадобиться часник. Зокрема, два зубчики часнику потрібно подрібнити та залити склянкою окропу.

Коли суміш остигне, у неї потрібно додати краплю рідкого мила. Отриманий розчин переливається у пульверизатор та ним обробляються уражені ділянки рослин.

Таку процедуру варто повторювати кожного тижня. Всього за місяць за допомогою цього методу вдасться повністю позбутися павутинного кліща та наслідків зараження розсади.

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