Як захистити редис від хрестоцвітої блішки: поради досвідчених городників

Редиска – це одна з найбільш вибагливих культур на городі, як і багато інших рослин, вона може постраждати від шкідників. Одним з найбільш поширених шкідників є хрестоцвіта блішка.

Щоб убезпечити редиску від цього шкідника, можна використати прості методи, про які ділиться городниця Юлія Спасібова на своєму каналі на YouTube.

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Якщо редис з’їдений хрестоцвітою блішкою, то на листках можуть з'явитися невеликі дірочки, що нагадують проколи зубочисткою. Цей шкідник є головним ворогом редиски. Але з ним можна легко і швидко поборотися.

Перш за все, Юлія пропонує накрити грядку агроволокном відразу після посадки, щоб захистити листки від хрестоцвітої блішки. Крім того, існує ще один ефективний спосіб боротьби з цим шкідником – редиску можна посипати попелом або тютюновим пилом. Ці методи допоможуть убезпечити редиску від шкідника і отримати розкішний урожай в майбутньому.

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