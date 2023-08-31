Як заточити стару бритву, щоб вона прослужила довше

Одноразові бритви є швидкою та доступною альтернативою дорогим електричним приладам. Проте не варто їх одразу викидати, оскільки довговічність лез можна подовжити.

Видання Sante Plus поділилось ефективними методами заточування та збільшення терміну служби бритв. Це дуже прості та бюджетні дії, які зекономлять вам чимало грошей.

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Як заточити стару бритву?

Заточення лез бритви – не нова звичка. Оскільки на тонких лезах зазвичай з'являються невеликі тріщини, що свідчать про їх знос, і для цього було розроблено кілька методів. В такому випадку це показує нам, що для отримання хороших результатів немає потреби у складних матеріалах.

Важливо пам'ятати, що леза для бритви необхідно зберігати в сухому місці і в жодному разі не у ванній кімнаті.

Щоб почати роботу, вам спочатку потрібно придбати підходящу основу для точилки для лез. Воно має бути дуже плоскою, тобто настільки однорідною як це можливо, як шматок скла.

Для домашньої точилки для бритви у багатьох з вас, можливо, вже є необхідне приладдя – сірникові коробки. Мова йде про скребку.

Для початку візьміть 6 сірникових коробок і виріжте їх так, щоб залишився лише скребок. Також обов'язково розріжте їх лініями, не залишаючи країв. Потім розташуйте між ними скребки так, щоб ширина не перевищувала ширини лез. Таким чином, ви захистите невеликі пластикові смужки на двох кінцях лез, які скріплюють їх.

Для заточування бритви вам доведеться провести лезом кілька разів уперед, а не назад. Тобто ви не дряпатимете бритву туди-сюди, як це відбувається під час гоління. Продовжуйте робити це протягом 1 хвилини і ви швидко помітите результати.

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Джинсова техніка заточування бритви

Існує ще один метод, який передбачає використання джинсової тканини для заточування лез. Будь то одноразові бритви або бритви з картриджами, цей метод повинен довести свою цінність та залишатися однією з найкращих альтернатив класичній техніці обробки. Ось як це зробити:

1. Знайдіть стару пару джинсів. Спробуйте взяти пару джинсів, якими ви не користуєтеся, і покласти їх на рівну міцну поверхню. Також обов'язково очистіть периметр джинсів, тому що вам доведеться енергійно рухати руками вперед.

2. Миття та сушка бритви. Перш ніж взятися до заточування, підготуйте ємність з мильною водою, приготованою із засобу для миття посуду, потім покладіть у неї бритву на 20 хвилин, обережно обертаючи нею, щоб добре очистити. Таким чином, ви видалите всі волосяні фолікули, а також бруд, який міг застрягти між лезами та кутами інструменту для гоління. Далі висушите бритву, і для цього вам потрібно буде лише струснути її над раковиною, а потім постукати по рушнику, щоб забезпечити оптимальне сушіння.

3. Заточення. Тепер, коли леза готові до заточування, ви будете проводити бритвою по джинсовій тканині короткими та швидкими рухами. Зробіть це приблизно 20 разів, натискаючи досить сильно, щоб усунути будь-які дефекти. Зрештою, повторіть процес у протилежному напрямку, потім промийте бритву гарячою водою і дайте висохнути.

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