Як смажити рибу, щоб вона не прилипала до сковорідки: простий лайфхак

Як смажити рибу на пергаменті для випічки, щоб вона не прилипала до сковороди

Одним з найшвидших способів приготування риби є смаження. Однак, існує ризик, що риба може прилипнути до сковороди або згаснути замість того, щоб добре просмажитися. Як уникнути цих неприємностей, читайте у нашому матеріалі.

Причини прилипання риби до сковороди можуть бути різними. Одна з них – зайва волога на поверхні риби, яка з'являється після її розморожування, миття і висушування.

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Щоб цього уникнути, можна випробувати наступний прийом: перед додаванням олії на сковороду, натріть її свіжим імбиром. Це допоможе утворити захисний шар між рибою та сковородою, запобігаючи прилипанню. Якщо імбиру немає, можна також спробувати посипати сковороду цукром перед додаванням олії – цей метод також може запобігти прилипанню риби.

Ще одна важлива порада – розігрівати сковороду перед додаванням риби. Якщо риба кладеться на нерозігріту сковороду, вона може випустити багато вологи, що забезпечить прилипання до поверхні сковороди. Розігріта сковорода допоможе утворити рум'яну та апетитну скоринку на рибі, яка буде запобігати прилипанню та зберегти соковитість.

Обирайте сковороду з антипригарним покриттям для смаження риби, це може знизити необхідну кількість олії, яку потрібно додати. Чавунна сковорода також може бути гарним варіантом.

Борошно може відмінно впитувати зайву вологу та утворювати апетитну скоринку на страві, такій як риба. Тому багато кухарів обваляють рибу в борошні перед смаженням, щоб досягти бажаного ефекту. Варто зазначити, що не лише пшеничне борошно може бути використане для цієї мети, але також рисове борошно.

Цікавим фактом є те, що в Японії для смаження риби використовують звичайний папір. Їхні кухарі кладуть папір на сковороду перед тим, як додати рибу. Папір вбирає надмірний жир з риби, запобігаючи його пригорянню, і допомагає зберегти соковитість рибки, не додаючи зайвої жирності страві.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як позбутись характерного запаху під час приготування рибних страв.

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