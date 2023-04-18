Как жарить рыбу, чтобы она не прилипала к сковороде: простой лайфхак

Одним из самых быстрых способов приготовления рыбы является жарка. Однако существует риск, что рыба может прилипнуть к сковороде или погаснуть вместо того, чтобы хорошо прожариться. Как избежать этих проблем, читайте в нашем материале.

Причины прилипания рыбы к сковороде могут быть разными. Одна из них – излишняя влага на поверхности рыбы, которая появляется после ее размораживания, мытья и высушивания.

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Чтобы этого избежать, можно испытать следующий прием: перед добавлением масла в сковороду, натрите его свежим имбирем. Это поможет образовать защитный слой между рыбой и сковородой, предотвращая прилипание. Если имбиря нет, можно также попытаться посыпать сковороду сахаром перед добавлением масла – этот метод также может предотвратить прилипание рыбы.

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Еще один важный совет – разогревать сковороду перед добавлением рыбы. Если рыба кладется на неразогретую сковороду, она может выпустить много воды, что обеспечит прилипание к поверхности сковороды. Разогретая сковорода поможет образовать румяную и аппетитную корку на рыбе, которая будет предотвращать прилипание и сохранить сочность.

Выбирайте сковороду с антипригарным покрытием для жарки рыбы, это может снизить необходимое количество масла, которое нужно добавить. Чугунная сковорода может быть хорошим вариантом.

Мука может хорошо впитывать лишнюю влагу и образовывать аппетитную корочку на блюде, таком как рыба. Поэтому многие повара обваливают рыбу в муке перед жаркой, чтобы достичь желаемого эффекта. Следует отметить, что не только пшеничная мука может быть использована для этой цели, но также рисовая мука.

Интересным фактом является то, что в Японии для жарки рыбы используют обычную бумагу. Их повара кладут бумагу на сковороду перед добавлением рыбы. Бумага впитывает избыточный жир из рыбы, предотвращая его пригорание, и помогает сохранить сочность рыбки, не добавляя излишней жирности блюду.

Напомним, ранее мы писали о том, как избавиться от характерного запаха во время приготовления рыбных блюд.

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