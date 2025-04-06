Як дружина може оформити пенсію чоловіка після його смерті: важливі деталі

Після смерті чоловіка його дружина має право оформити пенсію на своє ім'я. Для цього необхідно звернутися до Пенсійного фонду.

Виплата, яку отримують члени родини після смерті одного з подружжя, називається пенсією по втраті годувальника. Про це йдеться на сайті ПФУ.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого, якщо виконуються такі умови:

Вони перебували на утриманні померлого. У годувальника на момент смерті був достатній страховий стаж для призначення пенсії по III групі інвалідності.

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Для одного непрацездатного члена сім'ї надається 50% пенсії за віком померлого. Якщо ж членів родини двоє або більше, пенсія розподіляється між ними в рівних частках, що в сумі становить 100% пенсії за віком померлого годувальника.

Пенсія по втраті годувальника надається довічно тільки тим членам родини, які досягли пенсійного віку. Інші родичі отримують виплати до того моменту, поки не втратять статус непрацездатних.

Заявник може звернутися до місцевого органу Пенсійного фонду України або подати заяву онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

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