Яка категорія вчителів може розраховувати на отримання надбавки у 100% до зарплати: подробиці

Вчителі, які виконують свої обов’язки в районах активних бойових дій, можуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку. Розмір такої надбавки може сягати 100% від їхнього посадового окладу. Це частина програми стимулювання педагогів, що працюють у небезпечних умовах.

За інформацією Міністерства освіти і науки України, органи місцевої влади мають право встановлювати додаткові виплати, премії та інші форми матеріального заохочення для освітян, які працюють у зонах бойових дій. Під час воєнного стану педагоги, що залишаються на таких територіях і продовжують працювати, можуть отримувати доплати в розмірі до 100% посадового окладу.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2023 року передбачає можливість нарахування надбавок у розмірі 50% або 100% для працівників, які виконують службові обов’язки на територіях з підвищеною небезпекою. Це стосується і вчителів, але запровадження таких виплат є правом, а не обов’язком місцевих органів влади або військових адміністрацій.

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Також наголошується, що керівник освітнього закладу несе персональну відповідальність за цільове використання бюджетних коштів під час виплати таких стимулюючих доплат. Освітяни, які не працюють безпосередньо в зонах активних бойових дій, не мають права на ці надбавки.

Окрім цього, у 2025 році для вчителів передбачені додаткові фінансові стимули. Йдеться про надбавки за стаж роботи, престижність професії, а також премії. Тим, хто працює в умовах підвищеного ризику, гарантована щомісячна доплата в розмірі 1000 гривень.

Ці кроки спрямовані на посилення уваги та підтримки педагогів, які виконують свою роботу в складних і небезпечних умовах, забезпечуючи безперервність навчального процесу навіть у найскладніших обставинах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як нараховують стаж, набутий за межами України.

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