Яка категорія українців має право на нарахування надбавки до пенсії за понаднормовий стаж: відповідь ПФУ

В Україні щороку збільшується вимога до страхового стажу для виходу на пенсію за віком. У 2025 році для отримання пенсії у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу як для чоловіків, так і для жінок. Водночас громадяни, які мають стаж понад встановлені норми, можуть отримати додаткові виплати.

Згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", право на доплату мають чоловіки з понад 35 роками стажу та жінки, які пропрацювали понад 30 років. Однак така надбавка передбачена лише для осіб, які вже вийшли на пенсію за віком. Якщо пенсіонер продовжує працювати, доплата буде нарахована після звільнення. Про це пише zn.ua.

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Розмір цієї надбавки не може перевищувати 1% від мінімальної пенсії за віком, яка визначається на основі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році цей показник становить 2361 грн, тому за кожен додатковий рік страхового стажу пенсіонер отримає 23,61 грн. Якщо, наприклад, людина має п’ять років понаднормового стажу, розмір доплати складе 118,05 грн. Важливо зазначити, що доплата можлива лише в разі, якщо розмір пенсії перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

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