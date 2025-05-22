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Економіка

Яка категорія українців має право на знижку на комунальні послуги

Ціхоцька Марія

Яка категорія українців має право на знижку на комунальні послуги
Понад 1,5 млн українців мають право на пільги при сплаті житлово-комунальних послуг

В Україні понад 1,5 млн осіб мають право на пільги при сплаті житлово-комунальних послуг. Це законодавча гарантія для певних соціально вразливих груп населення.

Про те, хто саме може претендувати на ці пільги, які послуги вони охоплюють і як їх оформити, повідомляє Міністерство соціальної політики України. Пільга — це передбачена законом можливість повністю або частково не сплачувати за комунальні послуги. У деяких випадках вона призначається незалежно від доходів, в інших — з урахуванням сукупного доходу родини.

Якщо в одній оселі проживає кілька осіб, які мають право на пільги, розрахунок здійснюється для тієї особи, чий пільговий відсоток найвищий.

Які послуги покриваються пільгами

Пільгове відшкодування може застосовуватись до:

  • плати за житло (включаючи обслуговування будинку і прибудинкової території);
  • управління багатоквартирним будинком;
  • централізованого постачання гарячої та холодної води, а також водовідведення;
  • опалення (газове, електричне або централізоване);
  • електропостачання;
  • постачання та транспортування природного газу;
  • вивезення побутового сміття;
  • закупівлі твердого палива чи балонного газу — для тих, хто не має централізованого опалення.

Хто має право на пільги

Пільги призначаються представникам таких категорій:

Захисники України та їхні родини:

  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасники бойових дій;
  • родичі загиблих військових, добровольців, полонених чи зниклих безвісти;
  • постраждалі учасники Революції Гідності.

Чорнобильці:

  • ліквідатори аварії на ЧАЕС;
  • сім’ї померлих ліквідаторів;
  • родини з дітьми-інвалідами внаслідок катастрофи;
  • діти, які постраждали через аварію.

Особи з особливими заслугами:

  • ветерани праці, реабілітовані громадяни, жертви нацистських переслідувань;
  • вдови або вдівці осіб із державними заслугами.

Ветерани силових структур:

  • військові пенсіонери, ветерани поліції, служби з надзвичайних ситуацій, податкової, судової охорони тощо;
  • родини загиблих службовців;
  • особи з інвалідністю, що отримали її під час служби.

Багатодітні родини та прийомні сім’ї:

  • сім’ї з трьома і більше дітьми, які спільно проживають понад рік;
  • дитячі будинки сімейного типу.

Пенсіонери, які проживають у селі:

  • колишні працівники сфери освіти, культури, охорони здоров’я, бібліотек, аграрної галузі.

Як оформити пільгу

Подати документи можна кількома способами:

  • особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду;
  • поштою — на адресу органів ПФУ;
  • онлайн — через мобільний застосунок ПФУ або портал електронних послуг.

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Перед цим необхідно подати заяву для внесення до Реєстру пільговиків.

У разі перевищення встановленого рівня доходів, замість пільги можна звернутися за субсидією — державна допомога, що компенсує частину витрат на ЖКП для малозабезпечених домогосподарств.

Субсидії й пільги не замінюють одна одну і можуть існувати паралельно. Якщо не підходите під пільгову категорію — варто уточнити умови отримання субсидії у місцевому органі соцзахисту.

Раніше ми розповідали, що не всі українці отримають пенсію в 65 років.

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Економіка