Яка категорія українців має право отримати знижку 25% на комунальні послуги

Деякі українці мають право на знижку в розмірі 25% при оплаті житлово-комунальних послуг. Відповідно до закону №2195-IV "Про соціальний захист дітей війни", така знижка передбачена для осіб, які мають статус "дитини війни".

Йдеться про громадян України, яким не виповнилося 18 років станом на 2 вересня 1945 року — день завершення Другої світової війни. Пільга поширюється на оплату за спожитий газ, електроенергію та інші комунальні послуги (крім плати за управління багатоквартирним будинком). Про це пише "Дніпро Оперативний.

Однак скористатися цим правом можуть лише ті, чий середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї за останні шість місяців не перевищує встановлений Кабінетом Міністрів рівень, що дає право на податкову соціальну пільгу. У 2025 році ця межа становить 4 240 гривень.

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Для отримання знижки потрібно звернутися до місцевого органу соціального захисту або до Пенсійного фонду за місцем проживання. При поданні документів слід надати:

заяву на внесення до Єдиного реєстру осіб, які мають право на пільги;

заяву на отримання пільги щодо оплати ЖКП;

копії паспорта, ідентифікаційного коду та трудової книжки;

довідку про доходи за останні пів року;

декларацію про доходи всіх членів родини;

за необхідності — довідку з податкової, якщо доходів не було.

Знижка призначається на один рік із можливістю подальшого поновлення. Варто пам’ятати, що пільга надається лише тій особі, яка має статус "дитини війни", і не поширюється на всю родину.

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